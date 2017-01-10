Цена барреля нефти Brent упала ниже $55
В последний раз цена находилась ниже этого уровня 23 декабря 2016 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,99% и составила $54,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $55 за баррель 23 декабря 2016 года.
© AP Photo/Matthew Brown
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