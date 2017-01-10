Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Цена барреля нефти Brent упала ниже $55

10 января 2017, 01:58

В последний раз цена находилась ниже этого уровня 23 декабря 2016 года.


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,99% и составила $54,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $55 за баррель 23 декабря 2016 года.

© AP Photo/Matthew Brown



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код