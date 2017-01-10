Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе, сообщает корреспондент ТАСС.

В 2016 году Роналду с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сборная Португалии с Роналду в роли капитана впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

"Впервые эта награда у меня, - сказал Роналду. - Хочу поблагодарить партнеров, тренеров, соперников, семью. Прошедший год был лучшим в моей карьере. И у меня не было сомнений, что я смогу завоевать эту награду, все-таки завоеванные трофеи говорят сами за себя. Жаль, что представители "Барселоны" не смогли присутствовать на этой церемонии".

Конкурентами Роналду были аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", завоевавший титул чемпиона Испании, а также француз Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико", который стал лучшим игроком и бомбардиром Евро-2016, но уступил в финале - как и в решающем матче Лиги чемпионов за клуб.

На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. Федерация определяет лауреатов при помощи опроса капитанов и тренеров всех национальных команд, а также журналистов, которые выбирают лучшего из тройки претендентов. С этого года учитывается мнение болельщиков, которые голосовали на официальном сайте ФИФА.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились либо Месси, либо Роналду. Аргентинец выиграл приз рекордные пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), португалец - четыре (2008, 2013, 2014, 2016). Также Роналду дважды становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему игроку в Европе по версии France Football (2008, 2016). В последний раз лауреатами по версиям ФИФА и France Football становились разные футболисты в 2004 году, когда "Золотой мяч" получил украинец Андрей Шевченко, а ФИФА назвала лучшим бразильца Роналдиньо.

ИГРОКИ ГОДА ПО ВЕРСИИ ФИФА

1991 год - Лотар Маттеус (Германия)

1992 год - Марко ван Бастен (Нидерланды)

1993 год - Роберто Баджо (Италия)

1994 год - Ромарио (Бразилия)

1995 год - Джордж Веа (Либерия)

1996 год - Роналдо (Бразилия)

1997 год - Роналдо (Бразилия)

1998 год - Зинедин Зидан (Франция)

1999 год - Ривалдо (Бразилия)

2000 год - Зинедин Зидан (Франция)

2001 год - Луиш Фигу (Португалия)

2002 год - Роналдо (Бразилия)

2003 год - Зинедин Зидан (Франция)

2004 год - Роналдиньо (Бразилия)

2005 год - Роналдиньо (Бразилия)

2006 год - Фабио Каннаваро (Италия)

2007 год - Кака (Бразилия)

2008 год - Криштиану Роналду (Португалия)

2009 год - Лионель Месси (Аргентина)

2010 год - Лионель Месси (Аргентина)

2011 год - Лионель Месси (Аргентина)

2012 год - Лионель Месси (Аргентина)

2013 год - Криштиану Роналду (Португалия)

2014 год - Криштиану Роналду (Португалия)

2015 год - Лионель Месси (Аргентина)

Фото © EPA/WALTER BIERI



