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Без осадков будет во вторник в Казахстане

10 января 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики по-прежнему погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами – туман, гололед. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами - низовая метель, туман.

В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

В Жамбылской области местами – туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами – туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

В Астане -13° преимущественно облачно

В Алматы -2° ясно

Подробный прогноз погоды читайте здесь.

Фото: wallpaperscraft

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