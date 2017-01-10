Без осадков будет во вторник в Казахстане
10 января 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части республики по-прежнему погода без осадков, лишь в северной и западной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами – туман, гололед. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами - низовая метель, туман.
В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.
В Жамбылской области местами – туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами – туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Астане -13° преимущественно облачно
В Алматы -2° ясно
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: wallpaperscraft
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