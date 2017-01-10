Схватка между дайвером и акулой попала на видео
10 января 2017, 06:15
Мужчина успел воткнуть в открытую пасть хищника гарпун, что и помогло ему спастись.
В Интернете появилось видео схватки между одной из самых опаснейших в мире акул и дайвером, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел неподалеку от побережья Северного Квинсленда в Австралии. Дайвер занимался подводной охотой, когда на него неожиданно напала тупорылая акула. Мужчина успел воткнуть в открытую пасть хищника гарпун, что и помогло ему спастись.
Тупорылая акула, еще её называют серой бычьей, признана одним из самых опасных и агрессивных хищников водного мира. Она комфортно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.
Фото: Всё об акулах
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838311-81de00458d5c6596bf0f2713cbf76e7d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com