Схватка между дайвером и акулой попала на видео

Инцидент произошел неподалеку от побережья Северного Квинсленда в Австралии. Дайвер занимался подводной охотой, когда на него неожиданно напала тупорылая акула. Мужчина успел воткнуть в открытую пасть хищника гарпун, что и помогло ему спастись.





Тупорылая акула, еще её называют серой бычьей, признана одним из самых опасных и агрессивных хищников водного мира. Она комфортно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.