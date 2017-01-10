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Схватка между дайвером и акулой попала на видео

10 января 2017, 06:15

Мужчина успел воткнуть в открытую пасть хищника гарпун, что и помогло ему спастись.


В Интернете появилось видео схватки между одной из самых опаснейших в мире акул и дайвером, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел неподалеку от побережья Северного Квинсленда в Австралии. Дайвер занимался подводной охотой, когда на него неожиданно напала тупорылая акула. Мужчина успел воткнуть в открытую пасть хищника гарпун, что и помогло ему спастись.

Тупорылая акула, еще её называют серой бычьей, признана одним из самых опасных и агрессивных хищников водного мира. Она комфортно чувствует себя как в соленой, так и в пресной воде.


Фото: Всё об акулах

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