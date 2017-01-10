Верховный суд Венесуэлы запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро

Поскольку эта процедура не предусмотрена в конституции страны.

Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов Национального собрания не продолжать процедуру «импичмента» президента страны Николаса Мадуро, поскольку она не предусмотрена конституцией страны, сообщает РБК





Депутаты Национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена в конституции страны.





Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы после того, как большинство депутатов признали Мадуро «оставившим свой пост в силу не исполнения своих обязанностей», сообщает телекомпания Telesur.





В заявлении Верховного суда говорится, что законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны.





Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования «политической ответственности» действующего президента.





Ранее в понедельник, 9 января, оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро «оставившим свой пост», поскольку он «отказался от выполнения своих обязанностей». При этом депутаты ссылались на положение статьи ​233 Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий голосовать по этому вопросу.



