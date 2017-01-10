Фанаты рока со всего мира вспоминают Дэвида Боуи
10 января 2017, 06:58
Вышел новый посмертный клип, снятый к композиции No Plan.
Всемирно известный исполнитель скончался 10 января 2016 года, сообщает FTimes.
В течение полутора лет Дэвид боролся с раком печени, а за три месяца до своего ухода он узнал что все попытки излечится тщетны.
Новость о бесполезности лечения настигла певца во время съёмок клипа на композицию Lauzurus.
Режиссёр видеоролика Йохан Ренк заявил, что момент, где исполнитель лежит на больничной койке и вместо глаз у него пуговицы свидетельствует не о болезни певца. Скорее всего, Боуи хотел сказать свои поклонникам о библейском аспекте воскрешения из мёртвых.
К первой годовщине смерти планируется выпустить в эфир кинематографическую ленту под названием «Дэвид Боуи. Последние пять лет».
Также вышел новый посмертный клип, снятый к композиции No Plan. Видео было опубликовано на страничке артиста в соцсети в день его рождения, 8 января.
Фото: Фактрум
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