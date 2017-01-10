Трамп назначил старшим советником своего зятя Джареда Кушнера

Его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил своему зятю Джареду Кушнеру занять пост одного из старших советников в Белом доме, сообщает BBC





35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики.





У Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.





Его назначение на должность в администрацию президента не стало неожиданностью, однако вызвало противоречивую реакцию. Американские СМИ отмечают, что пока неясно, не нарушает ли это назначение закона, запрещающего кумовство, и не приведет ли оно к конфликту интересов.

"Джаред внес огромный вклад и был доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода, и я горжусь, что он будет занимать ключевую роль в моей администрации", - заявил Трамп.





Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера.





Кроме того, Джаред Кушнер - издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer.





Фото: REUTERS



