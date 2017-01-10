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Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей

10 января 2017, 07:42

Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад.


Американский путешественник Сэм Барски (Sam Barsky) из штата Балтимор, США, связал 103 свитера с изображенными на них достопримечательностями, которые он успел посетить с 1999 года, сообщает Lenta.ru.

Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть вещи с изображением таких исторических памятников как Стоунхендж, культовых локаций, как Таймс-сквер и обычных мест, которые просто запомнились любителю путешествий: например, детская площадка на берегу озера.



«Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером», — замечает сам Барски.



Также он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. «Два последних с Бахайскими садами и Мертвым морем я сделал специально для поездки в Израиль», — добавляет он.






Фото: Sam Barsky

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