Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей

Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть вещи с изображением таких исторических памятников как Стоунхендж, культовых локаций, как Таймс-сквер и обычных мест, которые просто запомнились любителю путешествий: например, детская площадка на берегу озера.

«Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером», — замечает сам Барски.













Также он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. «Два последних с Бахайскими садами и Мертвым морем я сделал специально для поездки в Израиль», — добавляет он.