Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей
10 января 2017, 07:42
Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад.
Американский путешественник Сэм Барски (Sam Barsky) из штата Балтимор, США, связал 103 свитера с изображенными на них достопримечательностями, которые он успел посетить с 1999 года, сообщает Lenta.ru.
Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть вещи с изображением таких исторических памятников как Стоунхендж, культовых локаций, как Таймс-сквер и обычных мест, которые просто запомнились любителю путешествий: например, детская площадка на берегу озера.
«Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером», — замечает сам Барски.
Также он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. «Два последних с Бахайскими садами и Мертвым морем я сделал специально для поездки в Израиль», — добавляет он.
Фото: Sam Barsky
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