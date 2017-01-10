В Белом доме прокомментировали критику Мэрил Стрип в адрес Трампа
10 января 2017, 08:29
Это было довольно прямое осуществление своих прав в рамках первой поправки.
Критика актрисы Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа являлась осуществлением артисткой права на выражение собственного мнения в рамках первой поправки к Конституции США, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает РБК.
«Мне показалось, что это было довольно прямое осуществление своих прав в рамках первой поправки [к Конституции] в качестве гражданина США», — сказал Эрнест. Он также отметил, что «не говорил» с президентом США Бараком Обамой о речи Стрип, а также «не видел» ее трансляцию, «но, конечно, читал об этом». «Кажется, эти [слова Стрип] получили много внимания», — заметил представитель администрации главы Штатов.
«Могу сказать что, она [Мэрил Стрип], очевидно, пыталась донести вдумчивое, тщательно изученное сообщение, в которое она глубоко верит», — добавил Эрнест.
Ранее 8 января в ходе своего выступления на церемонии «Золотой глобус» Стрип вспомнила случай, когда Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. По словам актрисы, это выступление ее «ошарашило» и «разбило ей сердце».
На это Трамп 9 января заявил, что «не удивлен», что был атакован «либеральными киношниками». Актрису Мэрил Стрип он назвал «приверженкой» кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.
Фото: Ivona
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