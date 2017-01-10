Риэлторы нашли законное основание обманывать клиентов

Семья Есалиевых планировала встретить Новый год в новой съемной квартире. Однако в канун праздника молодожены с четырехмесячным ребенком остались на улице. Пятнадцать тысяч тенге и месяц напрасного ожидания – именно такую цену заплатила пара, связавшись с риэлтерским агентством.





Глава семейства вспоминает: его заверили, что фирма существует на рынке давно и имеет обширную клиентскую базу. Однако все варианты, которые предлагала компания, были неактуальны.





Вскоре риэлторы и вовсе перестали выходить на связь. Мужчина решил забрать деньги, однако в офисе компании ему отказали.





Выяснилось, что подписанный договор гарантировал предоставление исключительно информационных услуг. Это значит, что компания не занимается поиском реального жилья, а лишь дает номера телефонов потенциальных арендодателей. По словам вице-президента Ассоциации риэлторов Казахстана, существует несколько вариантов договорных отношений. Самый надежный – когда маклеру платят по факту, после заселения в квартиру или приобретения недвижимости. И самый ненадежный – договор на предоставление информационных услуг.





"Агентство как таковое не предоставляет услуги по подбору, а предоставляет номера телефонов владельцев, по которым клиент должен обзвонить владельцев, и они могут быть недоступны либо они могут быть неактуальны, а клиент уже за эти услуги оплатил", - сказал вице-президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко





Формально компания действует законно. Но юристы уверены, что вернуть свои деньги все же можно.





"Можно обратиться, значит, в прокуратуру группе лиц с коллективным заявлением. Можно обратиться с коллективным исковым заявлением. То есть показать хронологию, системность нарушений оказываемых некачественных услуг. Я думаю, что в данном случае количество будет иметь значение", - считает юрист Бауржан Букенов.





Семья Есалиевых нашла еще 8 обманутых клиентов этой же фирмы, и в ближайшее время люди собираются писать коллективную жалобу.