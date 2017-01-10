Риэлторы нашли законное основание обманывать клиентов
10 января 2017, 08:40
Заплатить маклеры просят заранее и даже заключают договор.
Казахстанцев, желающих снять квартиру, обводят вокруг пальца аферисты в законе, сообщает телеканал КТК.
Мошенническая схема заключается в следующем: потенциальному клиенту демонстрируют обширную базу недвижимости и за короткий срок обещают подобрать жилье. Заплатить маклеры просят заранее и даже заключают договор. Однако вскоре исчезают вместе с деньгами.
Семья Есалиевых планировала встретить Новый год в новой съемной квартире. Однако в канун праздника молодожены с четырехмесячным ребенком остались на улице. Пятнадцать тысяч тенге и месяц напрасного ожидания – именно такую цену заплатила пара, связавшись с риэлтерским агентством.
Глава семейства вспоминает: его заверили, что фирма существует на рынке давно и имеет обширную клиентскую базу. Однако все варианты, которые предлагала компания, были неактуальны.
Вскоре риэлторы и вовсе перестали выходить на связь. Мужчина решил забрать деньги, однако в офисе компании ему отказали.
Выяснилось, что подписанный договор гарантировал предоставление исключительно информационных услуг. Это значит, что компания не занимается поиском реального жилья, а лишь дает номера телефонов потенциальных арендодателей. По словам вице-президента Ассоциации риэлторов Казахстана, существует несколько вариантов договорных отношений. Самый надежный – когда маклеру платят по факту, после заселения в квартиру или приобретения недвижимости. И самый ненадежный – договор на предоставление информационных услуг.
"Агентство как таковое не предоставляет услуги по подбору, а предоставляет номера телефонов владельцев, по которым клиент должен обзвонить владельцев, и они могут быть недоступны либо они могут быть неактуальны, а клиент уже за эти услуги оплатил", - сказал вице-президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко
Формально компания действует законно. Но юристы уверены, что вернуть свои деньги все же можно.
"Можно обратиться, значит, в прокуратуру группе лиц с коллективным заявлением. Можно обратиться с коллективным исковым заявлением. То есть показать хронологию, системность нарушений оказываемых некачественных услуг. Я думаю, что в данном случае количество будет иметь значение", - считает юрист Бауржан Букенов.
Семья Есалиевых нашла еще 8 обманутых клиентов этой же фирмы, и в ближайшее время люди собираются писать коллективную жалобу.
Фото: Уголовное право в России
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