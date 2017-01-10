Вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла на пять километров
10 января 2017, 08:48
Для авиации установлен повышенный "оранжевый" код опасности.
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает РИА Новости.
"Во вторник днем по местному времени на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5 тысяч метров. Высота вулкана 4850 метров. Пепловое облако распространилось примерно на 30 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано, для авиации установлен повышенный "оранжевый" код опасности.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского наблюдалось с января по март 2015 года. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились.
Фото: РИА Новости
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