В США собирают деньги официантке, получившей расистскую записку

Официантка Келли Картер рассказала, что пара посетителей написали на чеке: "Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим".

Владелец заведения Томми Телез заявил, что реакция на рассказ об инциденте была феноменальной.

Люди заходили в ресторан, чтобы дать Картер денег или просто поддержать, через интернет для нее также уже собрали 300 долларов.

В американских ресторанах принято оставлять чаевые, так как зачастую для официантов именно они составляют основной источник заработка, в то время как оклад может быть меньше минимального размера оплаты труда.





Сообщается, что посетители, оставившие записку, были моложе 30 лет, их счет составил около 20 долларов.



