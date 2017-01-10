В США собирают деньги официантке, получившей расистскую записку
10 января 2017, 09:00
Официантка рассказала, что пара посетителей написали на чеке: "Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим".
Клиенты ресторана в Вирджинии решили поддержать чернокожую официантку, которая в выходные получила расистскую записку вместо чаевых, сообщает Би-би-си.
Официантка Келли Картер рассказала, что пара посетителей написали на чеке: "Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим".
Владелец заведения Томми Телез заявил, что реакция на рассказ об инциденте была феноменальной.
Люди заходили в ресторан, чтобы дать Картер денег или просто поддержать, через интернет для нее также уже собрали 300 долларов.
В американских ресторанах принято оставлять чаевые, так как зачастую для официантов именно они составляют основной источник заработка, в то время как оклад может быть меньше минимального размера оплаты труда.
Сообщается, что посетители, оставившие записку, были моложе 30 лет, их счет составил около 20 долларов.
Фото: AFP
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