Как спасали годовалую девочку из-под завалов дома в Шымкенте

Заведующая второй подстанции Скорой помощи Урия Калназарова отправила в редакцию Otyrar.kz видео со спасательной операции на месте обрушения жилого дома. На видео видно, как врачи предпринимают все возможные попытки извлечь из-под завалов бесик с ребенком.





Она рассказала, что первыми на сигнал об обрушении дома в Шымкенте прибыли сотрудники 13-й бригады городской станции скорой помощи. Не дожидаясь приезда спасателей, они извлекли из-под завалов младенца, крик которого раздавался на месте происшествия.





В спасательной операции приняли участие врач Михаил Явров, фельдшеры Тахир Османов и Галым Айтуганов. Малышке удалось спасти жизнь благодаря бесику , конструкция которого помогла защитить тело ребенка от смертельных ударов и сдавливания.





Напомним, Аружан осталась жива в полностью разрушенном доме благодаря старой детской колыбели — бесику. Именно бесик уберег годовалую девочку от риска быть раздавленной обломками дома. По первоначальной версии девочку вызволил из-под завалов военнослужащий воинской части 6506 Нацгвардии РК.





Напомним, обрушение двухэтажного дома , в котором жили две семьи, произошло ночью 8 января. В 03:55 оперативный дежурный ДЧС ЮКО получил сообщение о том, что произошел взрыв (предварительно газовоздушной смеси), после чего обрушился двухэтажный частный дом барачного типа по улице Дружбы народов неподалеку от казахско-турецкого лицея для мальчиков. Площадь обрушения составила 64 кв. метра.





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