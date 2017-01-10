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Несколько рейсов задержаны в аэропорту Алматы

10 января 2017, 09:16

Задержано 6 рейсов. Отмененных рейсов нет.


Несколько рейсов задержаны в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По состоянию 09/01-10/01 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1 PS538 Алматы-Киев (Позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины
2 KC975 Алматы-Кызылорда (Метеоусловия аэропорта прибытия) Эйр Астана
3 KC301 Алматы-Усть-Каменогорск (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана
4 КС627 Алматы-Астана-Пекин (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана
5 KC609 Алматы-Астана-Сеул (Техническая причина авиакомпании) Эйр Астана
6 SU1947 Алматы-Шереметьево (Позднее прибытие самолета) Аэрофлот

Задержано 6 рейсов. Отмененных рейсов нет.

"В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 40 м, горизонтальная 450 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет", - говорится в сообщении.

Фото: Today.kz


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