Зять Трампа отказался получать зарплату на посту советника президента

До этого американские СМИ предполагали также, что 35-летний Кушнер, являющийся владельцем еженедельника The New York Observer, может быть назначен на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс.





Как уточнил переходный штаб республиканца, Кушнеру предстоит "тесно взаимодействовать с Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном", который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США. "Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации", - подчеркнули в штабе.





"Джаред в течение всей предвыборной кампании и передачи дел показал себя ценным активом и доверенным советником, поэтому я горд тем, что он будет выполнять лидирующую роль в моей администрации", - отметил в этой связи Трамп. Он также выразил уверенность, что его зять "будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе".



