Глава ЦРУ признал, что вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ
10 января 2017, 09:31
При этом ввод американских войск в Ирак в 2003 году глава ведомства считает "причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира".
Вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство", считает директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает РИА Новости.
"Я не думаю, что он (вывод войск – ред.) было причиной этого (создания ИГ – ред.). Я думаю, что это было фактором, который внес вклад в последующие события. Потому что нас (США) там (в Ираке – ред.) не было, мы не могли консультировать и помогать (властям Ирака)", — заявил Бреннан в интервью CNN.
При этом ввод американских войск в Ирак в 2003 году глава ведомства считает "причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира".
"Если бы тогда мы знали, что мы знаем теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, мы бы проводили тот же курс? Наверное, нет", — сказал Бреннан, который покидает свой пост 20 января вместе с администрацией президента Барака Обамы.
Вместе с тем, директор ЦРУ полагает, что в случае, если бы американские войска остались в Ираке, это могли бы использовать экстремисты ИГ для призыва своих сторонников.
"Сложно сказать, но история была бы другой. Без сомнения, она была бы другой", — добавил он.
Обама, который вступил в должность в 2009 году, выполнил свое предвыборное обещание и вывел американские войска из Ирака. Однако в 2014 году США и их союзники вынуждены были начать воздушную операцию против ИГ в Ираке и Сирии. Одновременно "на земле" помощь местным силам в борьбе с террористами оказывают несколько тысяч американских советников, инструкторов и военных специалистов.
Фото © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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