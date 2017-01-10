Глава ЦРУ признал, что вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ

Вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство", считает директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан,

"Я не думаю, что он (вывод войск – ред.) было причиной этого (создания ИГ – ред.). Я думаю, что это было фактором, который внес вклад в последующие события. Потому что нас (США) там (в Ираке – ред.) не было, мы не могли консультировать и помогать (властям Ирака)", — заявил Бреннан в интервью CNN.





При этом ввод американских войск в Ирак в 2003 году глава ведомства считает "причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира".





"Если бы тогда мы знали, что мы знаем теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, мы бы проводили тот же курс? Наверное, нет", — сказал Бреннан, который покидает свой пост 20 января вместе с администрацией президента Барака Обамы.