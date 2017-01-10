В Кызылординской области незаконно взыскивали налоги с инвалидов и их родителей

В Кызылординской области сотрудники прокуратуры выявили факты незаконного взыскания налогов и пошлин на сумму свыше 6 млн. тенге с 3 тыс. инвалидов и родителей инвалидов с детства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры области Сейил Ботакоз.





Она пояснила, что согласно Налогового кодекса инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства не являются плательщиками земельного налога и государственной пошлины при получении свидетельств о рождении, регистрации места жительства.





Также лица с ограниченными возможностями освобождены от налога на транспортное средство (по одному транспортному средству, кроме легкового автомобиля объемом двигателя 4000 куб. см.) и налога на имущество (в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, от общей стоимости всех принадлежащих им объектов налогообложения).





«По мерам прокурорского реагирования налоговыми органами области совместно с уполномоченными государственными учреждениями принимаются меры по возврату необоснованно взысканных средств», - сказала С.Ботакоз.





При этом она отметила, что указанные сведения показывают статистику только за 2015 – 2016 годы, т.е. за период период, охваченный анализом прокуратуры, что не исключает наличие аналогичных примеров и в предыдущих годах.

В связи с этим для получения разъяснения по указанным вопросам лица с ограниченными возможностями, оплатившие указанные налоги и пошлины, могут обратиться в налоговые органы или органы прокуратуры Кызылординской области.



