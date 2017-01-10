Жильцы аварийного дома в Шахане вернулись в свои квартиры

Жильцы аварийного дома в Шахане вернулись в свои квартиры. Все системы жизнеобеспечения дома, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в поселке Шахан полностью восстановлены. Проведена проверка кровли 5 этажа.

Модульная котельная установлена и запущена 7 января.

45 жильцов 1, 2 и 3 подъездов уже вернулись в свои квартиры.

«По 4 подъезду идет работа по демонтажу обрушенных конструкций. После этого, в соответствии с разработанным проектом, будет проведена работа по усилению конструкций 4 подъезда, утепление и строительные работы в полном объеме, которые позволят нам двух-, однокомнатные квартиры предложить жильцам к заселению», - заявил аким области Нурмухамбет Абдибеков.

Тем временем в поселок продолжает поступать гуманитарная помощь. На данный момент это порядка 6 тонн продуктов питания, а также хозяйственные товары, спальные принадлежности и одежда.

Сегодня в поселке состоялось первое заседание попечительского Совета, в который входят представители общественности поселка по начислению материальной помощи. Члены Совета приняли решение о выплате семьям погибших 9 млн тенге по оплате ритуальных услуг. В дальнейшем планируются заседания, на которых будут рассматриваться вопросы о выплате компенсаций и приобретению жилья.

В целом на счет специального фонда поступило 42 млн тенге.