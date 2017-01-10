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В Алматы хакеры увели со счета в банке 155 млн тенге через программу Team Viewer

10 января 2017, 09:46

Им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


В Жетысуском районном суде № 2 города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении А.Митина и Р.Хусаинова, осужденных по ст.188 ч.4 п.3 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговором суда А.Митин и Р.Хусаинов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч.4 п.3 УК РК, и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По материалам дела, в апреле 2015 года подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов посредством системы «Интернет Банкинг», с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу Team Viewer, незаконно взломав пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк», путем создания несоответствующих действительности платежных поручений перечислили денежные средства в размере 155 000 000 тенге в ранее созданную ими компанию ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания» находящийся в АО «Евразийский Банк».

В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов вину не признали.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Турпром

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