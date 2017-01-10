В Алматы хакеры увели со счета в банке 155 млн тенге через программу Team Viewer





Приговором суда А.Митин и Р.Хусаинов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч.4 п.3 УК РК, и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





По материалам дела, в апреле 2015 года подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов посредством системы «Интернет Банкинг», с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу Team Viewer, незаконно взломав пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк», путем создания несоответствующих действительности платежных поручений перечислили денежные средства в размере 155 000 000 тенге в ранее созданную ими компанию ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания» находящийся в АО «Евразийский Банк».





В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов вину не признали.





Приговор суда не вступил в законную силу.