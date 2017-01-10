В США фермер спас примерзшего к трубе воробья
10 января 2017, 09:47
Пользователи соцсетей пересылают друг дружке видеоролик, в котором американец отогревает примерзшую к металлической поверхности птицу.
Как сообщило издание Upi.com, история со счастливым финалом произошла в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), передает телеканал НТВ.
Фермер по имени Нельсон Уилсон нашел воробья примерзшим лапками к металлической трубе возле дома. Видимо, птица намочила их, а потом села на замерзший металл. Мужчина долго отогревал лапки птицы своим дыханием, после чего погрел их руками и отпустил пернатого пленника погоды на свободу.
Пользователи соцсетей также спорят, воробей ли это. Некоторые уверены, что речь идет о самке мексиканской чечевицы, которые для людей, не увлекающихся орнитологией, чрезвычайно похожи на обычных воробьев.
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