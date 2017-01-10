В США фермер спас примерзшего к трубе воробья

Как сообщило издание Upi.com, история со счастливым финалом произошла в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), передает телеканал передает телеканал НТВ





Фермер по имени Нельсон Уилсон нашел воробья примерзшим лапками к металлической трубе возле дома. Видимо, птица намочила их, а потом села на замерзший металл. Мужчина долго отогревал лапки птицы своим дыханием, после чего погрел их руками и отпустил пернатого пленника погоды на свободу.





Пользователи соцсетей также спорят, воробей ли это. Некоторые уверены, что речь идет о самке мексиканской чечевицы, которые для людей, не увлекающихся орнитологией, чрезвычайно похожи на обычных воробьев.



