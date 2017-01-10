Золотовалютные резервы Казахстана за 2016 год сократились на 0,6%

Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана, включающие ЗВР Национального банка и активы Национального фонда, по итогам 2016 года составили 90,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Данияра Акишева.

На начало 2016 года ЗВР Казахстана составляли 91,384 миллиарда долларов, в том числе резервы Нацбанка — 27,876 миллиарда долларов, активы Нацфонда - 63,508 миллиарда долларов.

«Золотовалютные резервы Национального банка на конец декабря, по предварительным данным, составили 29,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 1,9 миллиарда долларов. Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 61 миллиард долларов. Общие международные резервы составили 90,8 миллиарда долларов, или 68% от ВВП», - сказал Акишев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Акишев отметил, что росту резервов Национального банка способствует политика невмешательства ЦБ в курсообразование тенге и отказ от валютных интервенций.

«Национальный банк уже на протяжении четырех месяцев, с сентября по декабрь 2016 года, не проводил интервенции на валютном рынке. Поэтому наше влияние на фундаментальный тренд обменного курса было равно нулю», - сказал Акишев.