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Новости за сегодня

В Атырау судмедэксперта взяли под домашний арест за взятку в 20 тысяч долларов

 

Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении главного судебного эксперта Института судебной экспертизы по Атырауской области и содержание под стражей на два месяца в отношении другого соучастника. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

По версии следствия, эксперт подозревается в совершении в покушении на получение взятки в общей сумме 20 000 долларов США. Второй фигурант уголовного дела подозревается в содействии в получении взятки должностным лицом.

Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается.

 

10 января 2017, 09:25
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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