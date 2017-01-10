Голый альпинист покорил самую опасную скалу в Северной Каролине
10 января 2017, 10:05
29-летний персональный тренер из Атланты поднялся на высоту в 350 футов без какой-либо страховки, на нем была надета, только шляпа.
Персональный тренер из Атланты Остин Хауэлл решил провести необычный эксперимент, чтобы изменить представление о том, как трудно забираться по скалам. Мужчина выбрал один из самых опасных маршрутов в Северной Каролине, где обитают гремучие змеи, и преодолел его абсолютно голым. Такое восхождение не осталось незамеченным пользователями Сети, которые тут же прославили обнажённого альпиниста, пишет Life.ru.
Сам Остин объяснил свой поступок тем, что люди слишком серьёзно воспринимают восхождение в гору, поэтому он решил немного разбавить обстановку.
К счастью, рядом с Остином оказался его друг, который и заснял безумное покорение горы.
Мария Паламарчук
Фото с сайта Life.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838339-68ab73b7344c202c0d85ce349a234ab6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com