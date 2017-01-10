Голый альпинист покорил самую опасную скалу в Северной Каролине

29-летний персональный тренер из Атланты поднялся на высоту в 350 футов без какой-либо страховки, на нем была надета, только шляпа.

Персональный тренер из Атланты Остин Хауэлл решил провести необычный эксперимент, чтобы изменить представление о том, как трудно забираться по скалам. Мужчина выбрал один из самых опасных маршрутов в Северной Каролине, где обитают гремучие змеи, и преодолел его абсолютно голым. Такое восхождение не осталось незамеченным пользователями Сети, которые тут же прославили обнажённого альпиниста,













Сам Остин объяснил свой поступок тем, что люди слишком серьёзно воспринимают восхождение в гору, поэтому он решил немного разбавить обстановку.





К счастью, рядом с Остином оказался его друг, который и заснял безумное покорение горы.









Мария Паламарчук