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Новости за сегодня

Проверку наличия временной регистрации полицейские Алматы начнут через месяц

 

Алматинские полицейские начнут проверять наличие временной регистрации только через месяц, сообщает телеканал КТК.

Правоохранители пояснили, что сейчас рейды никак не связаны с новым законом. Это просто в преддверии Универсиады стражи порядка посещают ранее судимых, владельцев оружия, алкоголиков и наркоманов.

Такие рейды проводятся на рынках и в торговых домах. Но есть и особые горожане, к которым правоохранители приходят в гости. В основном это наркозависимые, страдающие алкоголизмом и лица с судимостью.

За три дня сотрудники проверили пять тысяч человек, состоящих на особом контроле. К слову, инспекция уже принесла первые плоды: задержали почти 500 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

А еще благодаря рейду полицейские накрыли притон. В одной из гостиниц попались сразу 32 девушки, которые предоставляли интимные услуги.

«Очень важно, чтобы граждане четко разграничивали, что запланированное в конце прошлого года мероприятие в канун Универсиады-2017 никоим образом не связано с последними нововведениями в законодательство. Поэтому функции, они в данном случае не пересекаются», - заявила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.

 

10 января 2017, 09:40
Источник, интернет-ресурс: Сайт Телевизионного канала «КТК»

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