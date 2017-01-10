Проверку наличия временной регистрации полицейские Алматы начнут через месяц

Алматинские полицейские начнут проверять наличие временной регистрации только через месяц, сообщает телеканал КТК.

Правоохранители пояснили, что сейчас рейды никак не связаны с новым законом. Это просто в преддверии Универсиады стражи порядка посещают ранее судимых, владельцев оружия, алкоголиков и наркоманов.

Такие рейды проводятся на рынках и в торговых домах. Но есть и особые горожане, к которым правоохранители приходят в гости. В основном это наркозависимые, страдающие алкоголизмом и лица с судимостью.

За три дня сотрудники проверили пять тысяч человек, состоящих на особом контроле. К слову, инспекция уже принесла первые плоды: задержали почти 500 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

А еще благодаря рейду полицейские накрыли притон. В одной из гостиниц попались сразу 32 девушки, которые предоставляли интимные услуги.

«Очень важно, чтобы граждане четко разграничивали, что запланированное в конце прошлого года мероприятие в канун Универсиады-2017 никоим образом не связано с последними нововведениями в законодательство. Поэтому функции, они в данном случае не пересекаются», - заявила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.