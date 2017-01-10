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Новости за сегодня

«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан

 

«Роснефть» и китайская CNPC договорились продлить срок действия контракта на поставку нефти в КНР через Казахстан и увеличить объем поставок на 70 миллионов тонн нефти до 2024 года, говорится в сообщении «Роснефти», передает РИА Новости.

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия контракта, заключенного 21 июня 2013 года, до 31 декабря 2023 года. Поставки в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2023 года составят 70 миллионов тонн, при этом общий объем поставок нефти по вышеуказанному контракту, с учетом ранее направленных 21 миллиона тонн, достигнет 91 миллиона тонн за 10-летний период», — говорится в сообщении «Роснефти».

Представитель компании пояснил РИА Новости, что увеличение поставок нефти составит 56 миллионов тонн.

«Роснефть» имеет успешный опыт реализации контрактов на поставку нефти в Китай, отмечается в сообщении. Так, в период с 2005 по 2016 год «Роснефть» заключила ряд долгосрочных контрактов, в рамках которых уже поставила более 186 миллионов тонн нефти на сумму свыше 95 миллиардов долларов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров превысит 700 миллионов тонн нефти.

Также «Роснефть» является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай. С 2009 по 2016 год компания поставила около 30 миллионов тонн нефтепродуктов на сумму более 19 миллиардов долларов.

 

10 января 2017, 09:30
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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