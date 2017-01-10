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В Астане появятся селфи-парки

10 января 2017, 10:08

Первый и самый крупный разместится в районе пересечения пр. Женис и ул. Джангильдина.


В ближайшее время в Астане построят три новых сквера со специальными скульптурами для селфи, сообщает «Крыша».

Первый и самый крупный разместится в районе пересечения пр. Женис и ул. Джангильдина. Его площадь — более 3 тыс кв. м. Аналогичный сквер, только чуть меньше (более 2 тыс кв. м), будет находиться на пр. Сарыарка.

Примерно треть участков уйдёт под насаждения и газоны. Остальные — под дорожки, скамейки и оборудование. На территории предусмотрят специальные фишки для фотографирования.
Судя по проекту, темой оформления станет музыка. В документации, которая недавно прошла экспертизу управления природных ресурсов Астаны, говорится, что для селфи будут предназначены контрабас, рояль и другие инструменты. Впрочем, некоторые из них посетители смогут использовать по прямому назначению, к примеру металлический антивандальный барабан или ксилофон.

Третий парк откроется на ул. Молдагуловой, на участке между пр. Женис и ул. Потанина. Он ориентирован на детский отдых. Там расположатся песочницы, горки и дом-лабиринт, который, видимо, тоже станет любимым объектом для селфи.

Фото: Новости туризма

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