Власти Чили опубликовали секретное видео с НЛО в небе над Сантьяго

Специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере.

Государственный чилийский Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (CEFAA), входящий в состав Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией местных ВВС, на основании изучения видеозаписи пришел к выводу, что летчикам Чили в 2014 году удалось заснять НЛО в небе к западу от Сантьяго, пишет The Huffington Post, передает пишет The Huffington Post, передает NEWSru.com





Неопознанный летающий объект был замечен военными летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора неподалеку от столицы Чили. Представляя отчет, один из военных описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами".





На видеозаписи видно, как появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным", отмечает National Geographic.







