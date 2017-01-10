Сборная Казахстана сыграла вничью в стартовом матче Мемориала Гранаткина

Первый матч юношеской сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина против сверстников из Словакии завершился ничейным счетом - 0:0.

Встреча началась с активных действий словаков. Казахстанцы же грамотно обороняются. Уже к 15 минуте игра сравнялась. Первый момент в матче подопечные Александра Кузнецова создали на 17 минуте, после прострела Еркебулана Сейдахмета с правой бровки Жанали Пайруз не сумел пробить точно. На 23 минуте могла состояться потенциально опасная атака, однако арбитр фиксирует положение вне игры.

На 40 минуте наши юноши вновь создают момент, но голкипер хозяев действует надежно. Реальная возможность выйти вперед у казахстанцев была на последних минутах первого тайма, Мухит Жаксылык на скорости прорывается в штрафную площадь по правому флангу и пасует на Еркебулана Сейдахмета, но удар у последнего не получился.





После перерыва рисунок игры не изменился. Мяч в основном держится в середине поля. Обе команды попытались создать что-то опасное у ворот друг друга, но забитых голов зрители так и не увидели. В итоге стартовый матч подопечные Кузнецова завершили ничьей 0-0 с командой Словакии, сообщает сайт ФФК.





Следующую игру в рамках Мемориала Гранаткина казахстанцы проведут 11 января против представителей Азербайджана. Начало матча в 15:00 по столичному времени. А Словакия померится силами с Литвой.





Словакия U19 - Казахстан U19 - 0:0 (0:0)

Предупреждения: Кусяпов 68

Словакия U19: Валах, Дуцар, Мрва (Вашко 46), Флак, Шпирияк, Бедяч, Римарэнко (Мадленяк 46), Слука, Филинский (Кудлишка 80), Шпирка (Вициан 80), Боженик (Кружлияк 80).

Казахстан U19: Устименко, Аманжол, Кашкен, Кузнецов, Кусяпов, Жаксылык (Усачев 89), Кан (Турсынбай 89), Орал, Пайруз (Астанов 65), Суюнов (Тузакбаев 84), Сейдахмет (Скворцов 65, Кудайбердинов 89).

Судьи: Амелин, Кужелев, Никитин, Тихонов - (все - Россия)

9 января 2017 года, Санкт-Петербург, 300 человек