Александр Кузнецов: Мы пошли на омоложение, подключили ребят из более молодой сборной

Главный тренер сборной Казахстана Александр Кузнецов прокомментировал официальному сайт турнира игру со Словакией.





— В первую очередь, благодарю РФС за приглашение на престижный турнир и выражаю благодарность сотрудникам оргкомитета за внимание ко всем, даже мельчайшим деталям. О команде. Я принял ее в начале года, и мы работаем всего четыре дня. До этого я работал с U-17, от руководства поступило предложение поработать с ребятами U-19. У каждой команды есть свои этапы развития, сейчас для нашей — формирование команды и ее комплектация. Благодаря международным матчам мы можем просматривать ребят. Мы пошли на омоложение, подключили ребят из более молодой сборной 2000 года рождения. Они вышли в основном составе, так что работаем на перспективу. В данной игре ребята выполнили тактическую установку в перестроении, не хватило в концовке функционального состояния, пришлось вносить коррективы, выпустить защитника в опорную зону. Ребята проявили характер, как я и просил, показали, что есть силы, я очень благодарен им. Этот матч был очень важен для нас, мы находимся в одной группе со Словакией на отборочном цикле в ноябре. Этот состав — исходная точка для нашей подготовки, теперь мы многих знаем и будем готовиться к играм чемпионата Европы. Задача тренерского штаба требовать не результат, а наладить дисциплину, мотивацию, тактическую игру. Сегодня играли с хорошим соперником, поэтому считаю результат закономерным.





— Мы наблюдаем за федерацией, сборной, видим скачок в развитии футбола в вашей стране. С чем связываете — с увеличением финансирования? С приходом денег, или звезды стали приезжать раньше, чем появились средства?

— Если говорить о клубе «Астана», который представляет Казахстан на международной арене, то это президентский клуб, и он дорожит нашим имиджем и затраченными на него усилиями. Клуб «Кайрат» выстроил хорошую инфраструктуру, которая стоит на первом месте в Казахстане. Детско-юношескому футболу пока не хватает инфраструктуры и хороших международных турниров, но у нас новое руководство и уже определены пути развития.





— Именно на этом турнире начинал блистать игрок Бауыржан Исламхан, ставший в 20 лет капитаном команды «Кайрат». Есть ли сейчас в вашем коллективе подобные звезды?

— Есть креативные, яркие игроки. Если вы заметили, впереди играл нападающий — парень, который играет на первенстве области. На данный турнир он прибыл не в лучшем состоянии, но когда был отборочный цикл на U-17, он забил мячи сербам, албанцам, заставлял соперников сильно нервничать, выходя на поле. Он земляк Исламхана — из города Тараз, откуда родом много талантливых ребят. Я мог бы отметить многих в сегодняшнем матче, но им еще нужно над собой работать. Мы еще не показали своей лучшей игры, нужно время для подготовки, но я рад, что ребята проявили характер.





— Ничья — это потерянные очки или наоборот приобретенные?

— Хочется побеждать в любом матче, любого соперника, не бояться никого. Ребята U-17 не участвовали в промежуточной сборной, руководство пошло навстречу моему предложению включать в состав более молодых игроков и работать на перспективу. Тяжеловато, когда соперник старше. Словаки создавали больше остроты из стандартных моментов. Мы не отсиживались, старались максимально обострять игру, но не хватило времени на подготовку: четыре дня это очень мало. Я считаю, что ничья закономерна, этот опыт бесценен для нас.





— Вы приняли команду накануне важного турнира. Что для вас работа с новой командой — вызов, рутина, головная боль?

— Я принял команду 16 декабря, начали подготовку 3 января на базе национальной сборной в Талгаре. Мы понимаем, что по стране 1999 г. р. выпадает и пришли к выводу, что надо сохранить костяк 2000 года и будем ставить более серьезные цели. В данный момент наши задачи — повысить качество обучения, получить опыт на международных турнирах, определить потенциальных игроков, которых мы будем переводить в состав национальной сборной. Уровень команды можно повысить, если предоставить условия, и мы покажем себя с лучшей стороны. Для меня подобная работа — это вызов, т. к. работа с U-17 и U-19 очень разная, я четко понимаю футбольную ситуацию в стране, у нас есть своя программа развития. Я очень надеюсь на поддержку руководителей, которая на данном этапе есть.





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