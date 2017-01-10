В Кыргызстане за "наезд" на бизнес следователей и прокуроров предлагают сажать на 10 лет

В Жогорку Кенеше предлагают жестко наказывать следователей и прокуроров за необоснованные уголовные преследования бизнесменов. Проект закона с соответствующими поправками в Уголовный кодекс вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор законопроекта депутат Акылбек Жапаров отмечает, что распространены случаи, когда возбуждаются уголовные дела при отсутствии достаточных оснований. Расследование таких дел может тянуться до нескольких месяцев, а затем такие дела прекращаются. За это время предприниматели терпят колоссальные убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации.





Он предлагает наказывать за умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности.



