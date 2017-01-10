В Кыргызстане за "наезд" на бизнес следователей и прокуроров предлагают сажать на 10 лет
10 января 2017, 10:21
Инициатор законопроекта предлагает наказывать за умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.
В Жогорку Кенеше предлагают жестко наказывать следователей и прокуроров за необоснованные уголовные преследования бизнесменов. Проект закона с соответствующими поправками в Уголовный кодекс вынесен на общественное обсуждение.
Инициатор законопроекта депутат Акылбек Жапаров отмечает, что распространены случаи, когда возбуждаются уголовные дела при отсутствии достаточных оснований. Расследование таких дел может тянуться до нескольких месяцев, а затем такие дела прекращаются. За это время предприниматели терпят колоссальные убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации.
Он предлагает наказывать за умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности.
"За причинение ущерба до миллиона сомов надо наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Прекращение предпринимательской деятельности либо причинение ущерба в размере свыше миллиона сомов следует наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — предлагает депутат.
Жапаров добавил, что многие инвесторы самой главной проблемой в процессе инвестирования называют непредсказуемость действий госорганов. Угроза возбуждения уголовных дел и преследование со стороны следственных органов очень актуальны и распространены в настоящее время. Зачастую механизм возбуждения уголовных дел может быть использован в процессе раздела сферы бизнеса и борьбе за ресурсы, он также мешает реформам, отметил он.
Источник: Sputnik-Кыргызстан
Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков
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