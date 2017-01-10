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Прокуратура взяла на контроль расследование поджога торгового дома в Таразе

 

Ход расследования пожара торгового дома в Таразе взят на контроль, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

В ведомстве напомнили, что 7 января в 04:36 часов в ЦОУ УВД Тараза поступило сообщение о возгорании торгового центра «Диана», расположенного в 9 микрорайоне. Факт пожара был зарегистрирован в ЕРДР по ст.204 ч.1 Уголовного кодекса.

В результате пожара пострадало 18 торговых бутиков, общей площадью 450 кв.метров, владельцу торгового дома причинен ущерб на сумму 40 000 000 тенге, арендаторам бутиков - на 57 890 000 тенге.

«В ходе досудебного расследования установлено, что причиной возникновения пожара явилось использование двумя неизвестными лицами зажигательной смеси, в этой связи, уголовное дело переквалифицировано на ст.202 ч.3 Уголовного кодекса. Пострадавших и обратившихся за медицинской помощью не имеется. Учитывая общественный резонанс, и криминальный характер происшествия, прокуратурой области ход досудебного расследования уголовного дела взят на контроль», - сообщили в областной прокуратуре.

 

10 января 2017, 10:15
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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