Глава футбольной ассоциации Англии призвал игроков-геев совершить каминг-аут
10 января 2017, 10:34
В будущем представители сексуального меньшинства могут раскрыть себя все вместе.
Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк предложил игрокам с нетрадиционной сексуальной ориентацией объединиться и совершить коллективный каминг-аут, сообщает Zakon.kz.
«Если кто-то из числа топ-игроков хочешь совершить каминг-аут, то почему бы им не сделать это всем вместе? Человек не должен делать этого в одиночку», — заявил Кларк, отметив, что болельщики могут понять футболиста-гея из команды, которую они поддерживают, но в то же время могут не принять гомосексуалиста из другого клуба.
«Очень многие футболисты-геи счастливы и просто не хотят, чтобы кто-то знал об их ориентации. Я не хочу говорить им: "Ты должен совершить каминг-аут". Это неправильно», - слова чиновника приводит The Times.
Слухи о том, что Ассоциация общается с футболистами-геями, ходят уже давно. Как признается Кларк, этот процесс действительно идет, и в будущем представители сексуального меньшинства могут раскрыть себя все вместе.
Фото kompromat1.info
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