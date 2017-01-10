Кызылординский областной суд пополнился вновь назначенными судьями

Председатель Кызылординского областного суда Нурлан Каирбеков представил коллективу вновь назначенных судей.

Указом Президента от 30 декабря 2016 года назначены судьями Кызылординского городского суда № 2 и Кармакшинского районного суда Жулдыз Жакеева и Ермек Кутыбаев.

Ж.Жакеева проработала специалистом, секретарем судебного заседания Кызылординского областного суда, ей присвоена академическая степень «магистр» после обучения в академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Е.Кутыбаев работал в сфере прокуратуры.

Молодые судьи в торжественной обстановке приняли присягу.

Н.Каирбеков поздравил вновь назначенных судей, пожелал им успехов и удачи в предстоящей работе.