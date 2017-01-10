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Новости за сегодня

Кызылординский областной суд пополнился вновь назначенными судьями

 

Председатель Кызылординского областного суда Нурлан Каирбеков представил коллективу вновь назначенных судей.

Указом Президента от 30 декабря 2016 года назначены судьями Кызылординского городского суда № 2 и Кармакшинского районного суда Жулдыз Жакеева и Ермек Кутыбаев.

Ж.Жакеева проработала специалистом, секретарем судебного заседания Кызылординского областного суда, ей присвоена академическая степень «магистр» после обучения в академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Е.Кутыбаев работал в сфере прокуратуры.

Молодые судьи в торжественной обстановке приняли присягу.

Н.Каирбеков поздравил вновь назначенных судей, пожелал им успехов и удачи в предстоящей работе.

10 января 2017, 10:37
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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