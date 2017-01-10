Назначен руководитель Управления по вопросам молодежной политики Кызылординской области

Распоряжением акима Кызылординской области Менлибаев Еркебулан Кайырбекович назначен руководителем областного управления по вопросам молодежной политики.

Еркебулан Менлибаев родился в 1990 году. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата по специальности «информатика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году менеджером общественного объединения «Союз студенческой молодежи». В 2010-2014 годах работал исполнительным директором общественного объединения «Альянс молодых ученых» и корпоративного фонда «Альянс кызылординских студентов», исполнительным секретарем областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан». В 2014-2015 гг. - руководитель управления по вопросам молодежной политики Кызыл-ординской области. С января 2015 года - заместитель руководителя управления внутренней политики Кызылординской области.