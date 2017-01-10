Любитель марихуаны, изменивший известную надпись Hollywood, сдался властям

Ранее сообщалось, что неизвестный в новогоднюю ночь изменил знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе на слово Hollyweed, что можно перевести на русский, как "святая марихуана". Ему грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

По данным газеты, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.