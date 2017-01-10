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Новости за сегодня

В Мангистауском областном суде представлен вновь назначенный судья

 

Исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного суда Ержан Карабаев представил коллективу назначенного Указом Президента судью специализированного административного суда г.Актау Алтая Конысова.

На встрече приняли участие председатель специализированного административного суда г.Актау У.Садыков, судьи и сотрудники канцелярии, а также руководители правоохранительных органов региона.

Алтай Сембайулы прежде занимал должность руководителя отдела анализа и планирования Администратора судов по Южно-Казахстанской области.

Поздравив молодого судью с новой должностью, Ержан Усерханулы пожелал ему безупречного исполнения службы, призвал неустанно трудиться во благо защиты прав и интересов граждан.

10 января 2017, 10:38
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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