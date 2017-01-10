Один человек был госпитализирован с ранениями после перестрелки в Павлодаре
10 января 2017, 10:43
Госпитализирован молодой человек, 1983 года рождения.
Пострадавший в перестрелке в Павлодаре парень ранен в лицо из травматического оружия, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Махаббат Мухамадиева.
По ее информации, госпитализирован молодой человек, 1983 года рождения. Состояние его оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Он находится в отделении нейрохирургии городской больницы №1 огнестрельным ранением лица и спины из травматического оружия. Была проведена хирургическая первичная обработка ран. Лечение получает в полном объеме, в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи — прим.ред.), говорится в пресс-релизе управления здравоохранения.
Как сообщалось ранее, по неофициальной информации, выстрелы были слышны в понедельник в районе улиц Толстого и 1 мая напротив здания, где располагается бизнес-центр. Пользователи соцсетей сообщали, что слышали три выстрела. B городе объявлен план "Перехват". На улицах дежурили полицейские. По неподтвержденным данным, в розыске находятся два автомобиля — BMW и внедорожник марки Lexus.
В районе, где, предположительно, произошла стрельба, расположены городской суд и суд по делам несовершеннолетних, а также бизнес-центр и другие организации.
От полицейских пока никакой официальной информации не поступило.
фото: www.express-k.kz
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