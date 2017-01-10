К вопросу о категориях дел, подсудных ювенальному суду и их противоречие принципам ювенальной юстиции

Омарова Б.А.

Кандидат юридических наук,

доцент кафедры

Теории и истории государства и права,

конституционного права

ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

Под ювенальной юстицией понимается система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, охватывающая специализированные судебные органы, иные государственные и муниципальные органы и учреждения, неправительственные организации, нацеленные на решение проблем детей в трудной жизненной ситуации, приведшей к конфликту с законом, путем принятия в соответствии с их статусом и полномочиями мер, сочетающих в себе способы воздействия как формально-юридические (в том числе принуждение), так и психологические, педагогические, социальные [1, C.6].

Впервые, ювенальная юстиция в Республике Казахстан, в качестве эксперимента появилась в 2003 году, в городе Алматы и Карасайском районе Алматинской области. После положительных результатов деятельности экспериментальных судов, прокуроров, адвокатов и социальных служб была проведена масштабная работа по развитию ювенальной юстиции. Так в 2007 году вышел Указом Президента Республики Казахстан «Об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних» в городах Астана и Алматы были созданы специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних. А уже в 2012 году, стали учреждаться во всех областных центрах Казахстана.

В настоящее время в ювенальных судах рассматриваются гражданские, уголовные и административные категории дел с участием несовершеннолетних. Судьи, при отправления правосудия, руководствуются соответствующими УК РК, УПК РК, ГК РК, ГПК РК и КоАП РК.

Более подробно хотелось бы рассмотреть категории уголовных дел и дела об административных правонарушениях.

Статья 307 УПК РК определяет подсудность уголовных дел, специализированному межрайонному суду по делам несовершеннолетних.

Так, кроме того, что в ювенальном суде рассматриваются уголовные дела, совершившие несовершеннолетними, согласно пункту 2 этой же статьи предусматриваются иные статьи, которые подсудны ювенальному суду. Например, уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 106 (пункт 11) части второй) - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего; 107 (пункт 8) части второй),--умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего; 122 (частями первой и второй), - половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 124 (частями первой и второй) - развращение малолетних; 132 (частями первой и второй) - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений; 133, 134, 135 - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (распитие спиртных напитков, либо в занятие бродяжничеством или попрошайничеством); 136, 137, 138, 139 - Умышленная подмена ребенка, Незаконная деятельность по усыновлению (удочерению), Разглашение тайны усыновления (удочерения), Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, 140, 141, 142, 143 и 144 - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, Злоупотребление правами опекуна или попечителя, Незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан, Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания [2].

Как мы видим, субъектом состава уголовного преступления, рассматриваемым ювенальным судом, могут быть как несовершеннолетние, так и совершеннолетние лица. Думается, что законодатель отвел эти составы уголовных преступлений к подсудности ювенального суда, исходя из того, что эти преступления направлены против интересов и в отношении несовершеннолетних, то есть пострадавшая сторона от взрослых преступников - несовершеннолетние.

Однако, природа и назначение ювенальной юстиции заключается в следующих принципах:

- нацеленность на социализацию несовершеннолетнего;

- деформализация, насколько это возможно, судебного процесса;

- широкое применение внеюридических знаний и методов [1, С. 7].

Так, принцип нацеленности на социализацию несовершеннолетнего имеет существенное значение и характерен именно для ювенальной юстиции, поскольку ребенок — это человек в стадии социализации. В силу того, что процесс социализации не завершен, а, возможно, и проходит в условиях, отнюдь не способствующих усвоению адекватных ценностей и моделей поведения (например, в семье людей, страдающих алкоголизмом, или в среде беспризорников), ребенок может неверно оценивать свое поведение и не вполне отдавать себе отчет в том, что касается последствий его действий для других лиц и для него самого. Поэтому необходимы особые меры, в том числе и прямо установленные законодательством, чтобы судебное решение, будучи вынесенным в отношении человека (ребенка), не понимающим смысла содеянного и смысла самого судебного решения, не оказало бы негативного влияния на процесс социализации и тем самым не содействовало бы росту преступности.

Весьма существенен для ювенальной юстиции и принцип деформализации, насколько это возможно, судебного процесса. Формализация судебного процесса, который, как уже отмечалось, является стрессом для любого человека. Особенно сильно негативное влияние отчуждения, являющегося следствием формальности судебного процесса, сказывается на ребенке. Установление, прежде всего, межличностных отношений выдвигается в ювенальной юстиции на первый план ведения судебного процесса, диктуя ускорение и упрощение судопроизводства по делам о несовершеннолетних. Деформализация судебного процесса в ювенальной юстиции происходит по таким направлениям, как беседа судьи с несовершеннолетним, отсутствие прений сторон, обвинительного акта и др. [1, C. 8].

Принцип широкого применения неюридических знаний и методов, указывает на особую значимость применения в рамках ювенальной юстиции педагогических, психологических, социологических и других специальных внеюридических знаний, в том числе и знаний о методах работы с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, потерпевшими, свидетелями и др.[3, C. 26].

Названные принципы ювенальной юстиции направлены, прежде всего, на несовершеннолетнего преступника, которого в силу физиологического и психологического развития и не назовешь преступником, потому что чаще всего ребенок не осознает содеянного. Ювенальная юстиция призвана, прежде всего, на перевоспитание несовершеннолетнего, необходимостью особой, специальной правовой защиты несовершеннолетних, обусловленной особыми психофизиологическими и социальными качествами личности детей и подростков.

Следовательно, с учетом особенности судебного процесса в ювенальной юстиции, рассмотрение таких категорий дел, где субъектом состава уголовного правонарушения является взрослый преступник, не представляется верным. Считаю, что подобные уголовные дела должны находиться на рассмотрении судов уголовной специализации. Для чего, например, взрослому преступнику создавать условия деформализованного уголовного процесса, или применять неюридические знания и методы.

Пункт 2 статьи 684 КоАП РК устанавливает категории дел по административным правонарушениям подсудные специализированным межрайонным судам по делам несовершеннолетних: 1) об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, предусмотренных статьями 435, 436 (частью третьей), 438 (частью третьей), 440 (частями четвертой и пятой), 442 (частью третьей), 448 настоящего Кодекса; 2) об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 430 (частью второй), 663 настоящего Кодекса [4].

Тоже самое, подсудные ювенальному суду, дела об административных правонарушениях предусматривают ответственность, прежде всего, законных представителей. Тогда как, к законным представителям относятся совершеннолетние родители, опекуны и попечители. Субъектом административного правонарушения выступает совершеннолетнее лицо, что противоречит природе ювенальной юстиции.

Если говорить о субъекте правонарушения, которые подпадают в орбиту ювенальной юстиции, здесь определяющую роль играет возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Очевидно, что этот возраст должен устанавливаться в зависимости от наличия у субъекта способности правильно воспринимать существующую в обществе систему культурных ценностей, понимать значение тех благ, которые претерпевают негативные изменения в результате его деятельности.

На данном этапе ребенок не осознает степени важности тех или иных благ, поскольку его система ценностных ориентаций только формируется.

Не может он вследствие названных обстоятельств рассматриваться и как субъект преступления. И хотя основания установления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в культурном и социальном плане тождественные, он определяется в конкретном государстве с учетом национальных особенностей и в основном колеблется от 10 до 16 лет [6, C. 224].

Например, в ювенальном уголовном праве ФРГ(§ 1 JGG - Jugendgerichtsgesetz - Закон по делам несовершеннолетних) выделяются несколько категорий несовершеннолетних:

- подростки 14-18 лет (Jugendliche), которые несут уголовно-правовую ответственность по JGG. Нижний возрастной порог определен на уровне 14 лет, поскольку предполагается, что ребенок до 14 лет имел возможность приобрести соответствующие социальные знания и опыт;

3) взрослые от 18 лет до 21 года (Heranwachsende), которые могут нести уголовную ответственность по JGG либо УК;

4) взрослые старше 21 года (Erwachsene), которые несут уголовную ответственность по УК.[7, C.24].

Обоснование существования такой категории, как молодые люди от 18 лет до 21 года, ювенальная криминология видит в увеличившейся в последний период продолжительности фазы развития человека от подросткового возраста к взрослой жизни, что обусловлено необходимостью получения образования, интеграцией в профессиональную сферу, семейную взрослую жизнь. [7, C.27] Более того, отмечается, что психологические кризисные ситуации, связанные с развитием, и проблемы перехода во взрослую жизнь типичны для людей в возрасте до 25 лет [6, C. 224].

Для определения наличия признаков, позволяющих применять JGG к лицам от 18 лет до 21 года, используются так называемые Марбургские рамочные предписания, в которых отмечается необходимость применения норм ювенального уголовного права, если вследствие умственного и нравственного развития подростка имеют место: неполное формирование личности, наивно-доверчивое отношение, мечтательность и т. п.

У подростков отсутствуют присущие взрослым следующие черты характера: планирование жизни, способность к независимому суждению и решению, умение рационально подкреплять выводы, сделанные на основании чувств, серьезное отношение к труду и т. п. Указанные предписания, содержащие рекомендации о применении § 105 JGG, были выработаны и приняты на Марбургском заседании немецкого общества молодежной психиатрии в 1954 г. [7, C. 28].

Поэтому считаю, что целесообразным было бы увеличить возраст субъекта уголовного правонарушения в судебном процессе ювенального суда до 21 года с учетом медицинских заключений детских психиатров.

Несмотря, что специализированные суды по делам несовершеннолетних уже на протяжении более пяти лет успешно функционируют, существует ряд нерешенных вопросов, требующих концептуальных, научных подходов к изучение стоящих перед ювенальной юстицией проблем.

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