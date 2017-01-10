Стратегия развития, или логика необходимых перемен

Мурат Кожамкулов,

Начальник 3-го Управления

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан,

старший советник юстиции

«Не возможно увидеть новые берега, не отплыв от старых»

В ногу со временем.

Итоги 25 -летия Независимости Республики Казахстан отчетливо показали грандиозные достижения нашей страны и подчеркнули важность новых свершений и преобразований.

Учебники истории еще не раз расскажут о впечатляющих результатах плодотворного труда нынешних поколений и обо всех ярких событиях этого периода.

Безусловно, были и трудности, но они всегда преодолевались благодаря четкому следованию курса Первого Президента РК, Лидера нации Н. Назарбаева.

Этапы развития человечества всегда указывали на то, что мир не стоит на месте. Он никогда и не стоял на месте. Но если раньше выживал сильнейший, то сейчас выживает конкурентоспособный. Конкуренция распространяется на все сферы человеческой деятельности. Раньше родители говорили нам: главное - получить высшее образование, чтобы стать человеком. Но сейчас дипломы об окончании вузов есть практически у каждого. Сегодня это обычный среднестатистический показатель и далеко не повод для самоуспокоения. Получив диплом, многие находятся в растерянности, куда идти, что делать дальше, где и через кого искать работу. Ориентиром же поиска служат престиж работы, высокая оплата, но никак не призвание, любовь к своему делу, или патриотизм.

Все это в человеке закладывается намного раньше, и далеко не перед тем, как заполнить свое резюме.

Как же тогда воспитать в себе эти приобретаемые качества, так необходимые для государственной службы? Как идти в ногу со временем? На наш взгляд, нужно:

Во-первых, создавать положительный образ.

Нужны положительные герои, не только из истории, но и из современной жизни. Образ таких героев во все времена являлся примером для подражания. В начале 60-х годов прошлого века все одномоментно захотели стать космонавтами, и не случайно. Первый полет советского (своего) человека для многих стал одновременно и гордостью, и желанием повторить тоже самое. В те времена советские физики чуть ли не каждый год получали Нобелевскую премию. Молодежь того времени с головой уходила в науку, и это давало свои результаты. В обществе зародилось выражение «физика - соль, все остальное-ноль».

Но привлекательность физиков через годы заметно снизилась, настало время юристов, экономистов. Позже пришло время информационных технологий, коммуникаций. Что будет дальше, стоит только догадываться. Но привлекательность государственной (правоохранительной) службы - понятие более извечное, в основе которой лежит желание защитить свою Родину, своих граждан, обеспечить в стране правопорядок и т.д.

У любого развития есть фундаментальная основа. Хотя человек научился передвигаться на многих видах транспорта, но простая человеческая ходьба всегда останется основополагающей.

Основное конституционное предназначение прокуратуры - это надзор за законностью, его точным и единообразным применением, обеспечение верховенства закона и правопорядка. То есть спокойствие граждан, безопасность в стране, защита, соблюдение прав и свобод напрямую связаны с эффективной деятельностью прокуроров. Но кто все это делает? Кто они, эти отличившиеся сотрудники? Никто и никогда не узнает, если не рассказать о них обществу. Многие привыкли думать, что прокурор - это лишь тот, кто, находясь в суде, поддерживает обвинение и предлагает назначить наказание. Карательный образ прочно впитался в сознания тех, кто не осведомлен о широкой специфике прокуратуры.

Сухие и короткие пресс-релизы не передадут всю важность проводимой работы.

Во-вторых, широкая информационная работа.

Нужны конкретные примеры восстановления нарушенных прав, за которыми стоят фамилии конкретных добросовестных сотрудников. К примеру, прокуроры выявили немало оборотней в погонах, привлекли к ответственности большой ряд нерадивых полицейских, применявших пытки и совершивших другие уголовные правонарушения.Таких примеров очень много, но они все остаются в тени, вместе с большой благодарностью граждан, чьи права были восстановлены. Необходимо более подробное освещение этой работы, в том числе посредством документальных фильмов. Видится правильным учредить в масштабе страны, на республиканском конкурсе «Человек года» и номинацию «Прокурор года».

Обучаясь в школе, я мечтал стать следователем. Тогда у меня было хоть какое-то представление о том, чем он занимается. Этому способствовали и фильмы, и чтение детективов, в т.ч. книга ветерана МВД КазССР Габдрахима Мендешева «Профессия сыщик», основанная на его личных воспоминаниях из служебной деятельности.

Но я тогда совсем не знал, чем занимается прокуратура. Для чего она нужна, какую пользу приносит. Была поверхностная информация. Сегодня, наверное, многое не изменилось.

Третье, противостоять современным угрозам.

Современные вызовы и угрозы заставляют правоохранительные органы перестраивать свою работу, чтобы адекватно на все реагировать. Именно поэтому нужны перемены. Отставание чревато большими проблемами для общества.

Обычная рутинная работа, сформировавшаяся многолетняя практика становятся большим заслоном на пути решения этих задач. С апреля 2016 года многие подходы к работе кардинально изменены. Для достижения более быстрых и в то же время эффективных целей внедрен проектный подход. Что это такое? К примеру, возьмем дорогу, на которой постоянные пробки. Возникла идея - построили развязку - проблема разрешилась - проект реализован. Это нечто уникальное, временное, улучшающее затем постоянное. Реализация наших проектов позволит улучшить операционную деятельность и, что немаловажно, избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на более важном. Эта работа уже доводится до общественности. Все проекты направлены на защиту прав граждан, упрощение многих процедур, открытость и доступность прокуроров, сосредоточенына оценке восприятия обществом, его доверии, как основном индикаторе эффективности правоохранительной службы.

Также с современными угрозами сегодня борется и вновь созданная указом Президента РК Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, призванная объединить научный и практический потенциал ведущих ученых и практиков страны. Уже сегодня в её стенах проводятся криминологические форумы, научные исследования, предлагаются новые пути решения проблем. Изучается передовой международный опыт.

Четвёртое, постоянное развитие, мотивация, стремление к лучшему.

Совершенствовать свою деятельность - значит адаптировать ее к современным условиям и жить неразрывно со стремительно развивающимся миром.

Но как начинать что-то новое, если основная часть прокуроров никогда не была знакома с проектным менеджментом?

В мае 2016 года по инициативе Генерального Прокурора Асанова Ж.К. руководители и сотрудники Генеральной прокуратуры (21 человек), направились в пос. Зеренда Акмолинской области, где прошли обучение в рамках практического семинара на тему «Основы стратегического планирования и управления проектами для повышения эффективности государственных органов в системе уголовного правосудия». Профессиональные тренеры ознакомили слушателей с базовыми принципами проектного менеджмента, методиками принятия управленческих решений и оценками критериев достижения проектных целей.

С этого момента в работе с проектами стало предельно понятно, что учиться и развиваться теперь нужно будет всегда. Стоять на месте, или оставаться такими, какими мы были, уже нельзя.

Впоследствии, тренинги, обучающие курсы по современному менеджменту стали регулярными, традиционными и, самое главное, полезными.

Чтобы всех одномоментно переориентировать, недостаточно было просто дать указание или поручение. Нужна была мотивация. По предложению Генерального Прокурора каждый понедельник на аппаратном совещании стали демонстрироваться мотивационные ролики, которые потом направлялись каждому сотруднику органов прокуратуры. Они были основаны на мыслях великих людей, достигших большого успеха. Эти наглядные примеры, побуждающие к работе, помогли многим изменить свое мышление, избавиться от оков условности, думать глобально и разглядеть в себе огромный потенциал. Также была предложена специальная развивающая литература известных авторов: Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», Джима Коллинза «От хорошего к великому», Кемерона Эстера и Грин Майка «Управление изменениями», Брайана Трейси «Измени мышление - и ты изменишь свою жизнь» и многое другое.

Внедрение проектного менеджмента в систему государственной службы в целом и деятельность прокуратуры в частности - явление не случайное и в большей степени закономерное, отвечающее требованием сегодняшнего дня. Если «зеленая» экономика направлена на сбережение энергоресурсов, то реализация проектов направлена на сбережение времени и его эффективного использования. Ведь постоянная нехватка времени, большая нагрузка - это то, с чем сегодня сталкиваются практически все государственные служащие. Чтобы решить эти проблемы, избавиться от всего ненужного, лишнего, сосредоточиться на важном, упростить многие процедуры, для этого внедряются новые подходы, а в нашем случае - проектный менеджмент.

Можно ошибиться, подумав, что менеджмент или управление проектами касаются только сферы бизнеса, где конечной целью является извлечение прибыли, развитие экономики. Но разве развитие не должно распространяться и на других? В отличие от прибыли материальной тут мы видим нечто иное: повышение эффективности работы, чтобы качественнее обеспечивать соблюдение законности, правопорядок в стране, защиту конституционных прав граждан, безопасность их жизни, здоровья, сохранность имущества и др.

Нам также важно получить больше результатов при наименьших затратах. Ведь никто не даст нам раздувать свои штаты до бесконечности.

Прежде чем ставить перед собой задачи, конкретные цели и начинать новые проекты, мы задались простыми вопросами: почему многие недовольны работой правоохранительных органов, почему от граждан поступает много жалоб на действия или бездействия чиновников, почему прокуратура в глазах общественности выглядит карательным, а не правозащитным органом? Что нужно сделать, чтобы повысить доверие граждан? Мы понимали, что за простыми вопросами стоят далеко не простые ответы. Не считая правильным продолжать сформировавшуюся многолетнюю практику, мы взяли на себя ответственность изменить многие процессы в работе и измениться самим. Еще Альберт Эйнштейн в свое время справедливо заметил: Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат».

Пятое, формировать профессиональный аппарат.

В рамках исполнения Плана нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства в настоящее время Департаментом кадровой работы Генеральной прокуратуры реализуется проект «В прокуратуру - лучшие кадры».

Изменяется система приема на службу. Она основана на том, чтобы привлечь в органы прокуратуры самых достойных и лучших. Сегодня уже получили назначение 64 кандидата, прошедшие новые механизмы отбора. Чтобы доказать, что они лучшие, каждому из них пришлось пройти конкурс, составлявший 20 претендентов на одно место. Это совсем другая молодежь, нового формата. Не просто образованная, талантливая, но и с активной гражданской позицией. У всех за плечами опыт в социальных проектах, лидерские качества, способность и желание развиваться постоянно. Это первые шаги к тому, чтобы полностью заполнить наши ряды такими сотрудниками и избавиться от случайных людей, которые не могут или не хотят работать.

Новые объективные методы, основанные на принципах меритократии, в достаточной мере распознают теоретические навыки и способность кандидатов выполнять возложенные на них обязанности и полностью исключают возможность руководителям принимать «своего» человека. Можно легко научить этих новобранцев азам прокурорской работы, но уже не будут затрачиваться усилия, чтобы учить их элементарным вещам, таким, как, например, отвечать на обращения, грамотно писать и излагать свои мысли. Этому учат в школе и в университете.

Шестое, создавать безусловную антикоррупционную культуру.

Профессионализм любого сотрудника должен идти рука об руку с его безупречной репутацией. Именно её могут обеспечить строгое соблюдение антикоррупционного законодательства и Этического Кодекса. Время на службе, поведение в быту должны стать неразрывными составляющими единого образа людей в форме.

В общественном сознании легко формируется негативное мнение обо всей системе правоохранительных органов только лишь по одному противоправному действию отдельных недобросовестных сотрудников. Каждый такой факт, несомненно, снижает авторитет власти. Поэтому, требования к правоохранителям и их ответственность должны быть максимально повышены. Многие, к сожалению, до сих пор, не осознавая всей серьезности проводимой работы по противодействию коррупции, не оставили попыток незаконного обогащения, злоупотреблений, покровительства и т.д. По официальным сведениям, только за последние 2 года за коррупционные правонарушения привлечены более 2-х тысяч чиновников. Ущерб от их действий государству составил более 48 млрдтенге. Для нихне стали поучительными слова Президента, «что неприкасаемых не будет»,и не повлияли примеры привлечения к ответственности других лиц, невзирая на их занимаемые положения.

С января 2016 года за нарушение Этического кодекса 750 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам. Понятно, что «чистка» рядов будет продолжаться и дальше. Современные подходы и методы работы в этом направлении не оставят никого в стороне, но гораздо лучше, чтобы человек, наделённый властью, сам пришел к осознанию этого, и следовал простым истинам - честно служить государству и интересам своих граждан.

Седьмое, проводить широкую разъяснительную работу.

Принимаются новые законы, изменяются различные подходы, процедуры. За всем уследить очень трудно. Сегодня многие граждане не знают, как поступить в той или иной ситуации. И это не их вина. В помощь таким случаям прокуратурой начат, реализуется и уже презентован проект «100 советов прокурора». С помощью этих советов в самой доступной форме, в т.ч. и через мобильное приложение (уже функционирует), людям предлагаются все способы реализации своих прав. Это самые чувствительные сферы. Они касаются и случаев бытового насилия, террористических угроз,и пропажи или похищения людей и т.д. Куда и в какой орган следует обращаться, разработан алгоритм действий подачи обращений. Главная задача - не оставить человека наедине со своими проблемами и бедами.

Восьмое, Прозрачная деятельность.

Одна из главных перемен заключается в том, чтобы прокуроры и в целом правоохранительная система, была более открытыми для общества. Если формируется доверие, оценивается работа, то население должно видеть, каким образом функционирует система. В этой связи, важным шагом к открытости, по поручению Генерального Прокурора, станут регулярные, с 2017 года, видеоотчеты руководителей департаментов, прокуроров областей, городов и районов. Они будут размещены на ведомственных веб-порталах, где будет отражены конкретные результаты работы за истекший период (полугодие, год), а также нерешенные вопросы и предстоящая деятельность.

Привычка работать на показатели, улучшение статистики, привели не к эффективности и результатам, а к умению манипулировать этими сведениями, показывать только то, что выгодно. Поэтому работа, ориентированная на результат, станет большим «тормозом» в погоне за показателями.

Большая дистанция между чиновниками и населением также является препятствием для эффективной работы. Чтобы не отрываться высоко от земли, время от времени следует «приземляться» на нее. В октябре 2016 г. большая группа работников центральных госорганов (более 200 человек) под руководством Генерального Прокурора десантировалась в Актюбинскую область, где провела масштабную работу в рамках проекта «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету». Свою помощь также оказывали специалисты из гражданского сектора (теологи, психологи, врачи и др.). Итоги нового формата работы впечатлили общественность региона. Было проведено более 2,6 тыс. мероприятий по 7 направлениям. В отдаленные сельские глубинки направлялись компетентные сотрудники из Астаны, чтобы дать разъяснения практически по всем сферам: по трудоустройству, получению кредитов, субсидий, пособий, образованию, медицине. Пристальное внимание было уделено вопросам в религиозной сфере. В ходе встреч молодому поколению рассказали о методах вербовки и психологических приемах террористов. Проведены беседы с отдельными приверженцами нетрадиционных религиозных течений, некоторых из них удалось убедить в неправильности их суждений. Результаты этой работы указали на необходимость распространения полученного опыта и на другие регионы.

Ярким примером стремления быть ближе и открытым населению, являются встречи Генерального Прокурора с представителями общественности, и особенно со студенческой молодежью и школьниками. Такие встречи не отнимут много времени, но запомнятся молодым людям навсегда. Некоторые истории из личного опыта, периода становления, яркие моменты в работе, для многих могут послужить стимулом при выборе дальнейшего пути. Аудитория не просто будет слушать, но и понимать, что она становится небезразличной. Приходит осознание того, что им уделили свое время, пришли поделиться ценным опытом, проявили заботу. В этом видится ценность человеческого общения, обсуждения различных проблем.Это также одно из звеньев механизма повышения доверия со стороны общества. Уход от привычной формальности и простых отписок, к которым многие уже привыкли.Народная мудрость «как аукнется, так и откликнется» как нельзя кстати говорит о том, что нельзя, оставаясь закрытым, снискать уважение.

Не случайно слово прокурор в переводе с латинского означает «забота», и максимальное доверие наших граждан зависит от того, как о них мы позаботимся, защитим, или восстановим их права. Вера в справедливостьи верховенство закона не должны быть для кого-то временным явлением, илиот случая к случаю. Наша задача -привить эти фундаментальные понятия и сделать их более извечными, постоянными, как неотъемлемые составляющие дальнейшего развития и процветания независимого Казахстана.