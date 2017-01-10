Американские пловцы устроили заплыв в снегу
10 января 2017, 10:57
Молодые люди «проплыли» комбинированную эстафету тремя стилям.
Пловцы из студенческой команды Технологического института американского штата Джорджия провели тренировку в снегу после отмены соревнований из-за сильного снегопада, сообщает Zakon.kz.
В студенческих соревнованиях должны были принять участие учащиеся Технологического института Вирджинии, Университета Кентукки и Технологического института Джорджии.
Пловцы из Джорджии устроили «заплыв» в снегу перед отелем в городе Крисченсберг, штат Вирджиния. На видео запечатлено как молодые люди «проплыли» комбинированную эстафету тремя стилям.
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