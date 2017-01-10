Американские пловцы устроили заплыв в снегу

Пловцы из студенческой команды Технологического института американского штата Джорджия провели тренировку в снегу после отмены соревнований из-за сильного снегопада, сообщает сообщает Zakon.kz

В студенческих соревнованиях должны были принять участие учащиеся Технологического института Вирджинии, Университета Кентукки и Технологического института Джорджии.





Пловцы из Джорджии устроили «заплыв» в снегу перед отелем в городе Крисченсберг, штат Вирджиния. На видео запечатлено как молодые люди «проплыли» комбинированную эстафету тремя стилям.