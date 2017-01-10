Премьер-министр РК поручил провести разъяснительную работу о нормах регистрации граждан
10 января 2017, 10:59
У людей возникает немало вопросов, а информации недостаточно. В ЦОНах образовались очереди - Б.Сагинтаев.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, в ходе заседания Правительства, поручил министерствам провести широкую разъяснительную работу о нормах и правилах регистрации граждан по месту временного пребывания, сообщает Zakon.kz.
«Сейчас в обществе и в средствах массовой информации активно обсуждается тема введения временной регистрации граждан. У людей возникает немало вопросов, а информации недостаточно. В ЦОНах образовались очереди», - отметил Б.Сагинтаев.
Премьер-министр поручил МВД РК совместно с МИК РК провести большую информационную работу по разъяснению нововведений и сделать процедуру регистрации максимально оперативной. Б.Сагинтаев подчеркнул, что это также задача и для Госкорпорации «Правительство для граждан».
Б.Сагинтаев отметил, что гражданам нужно дать возможность спокойно зарегистрироваться в удобное для них время, обеспечив наибольшим количеством работающих окон в ЦОНах и достаточным количеством обслуживающих операторов.
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Фото: ortcom.kz
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