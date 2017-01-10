Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Кипром
10 января 2017, 11:03
Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.
Национальная сборная Казахстана по футболу c 20 по 24 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Никосии (Кипр), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.
В рамках УТС запланирован товарищеский матч со сборной Кипра. Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.
Через четыре дня, 26 марта сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата Мира — 2018.
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