Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Кипром

Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.

Национальная сборная Казахстана по футболу c 20 по 24 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Никосии (Кипр), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.





В рамках УТС запланирован товарищеский матч со сборной Кипра. Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.





Через четыре дня, 26 марта сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата Мира — 2018.



