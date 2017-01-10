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9 января ушла из жизни заслуженный учитель Казахстана Рузья Садыкбекова

10 января 2017, 11:04

Проводы в последний путь состоятся 11 января 2017 года по адресу: ЖК «Ботанический Сад», д.1 в 09:30 часов утра.


9 января 2017 года ушла из жизни Садыкбекова Рузья (05.01.1927 г.р.) - заслуженный учитель Казахстана.

Деловые круги, представители науки, творческая интеллигенция, зарубежные партнеры, друзья и родные выражают искренне соболезнования семье Асаубаевых, в связи с невосполнимой утратой.

Рузья Садыкбекова была искренним и добрым человеком, заботливой матерью и бабушкой. Воспитала достойных граждан нашей страны. И до последнего дня оставалась опорой для большой семьи. Она навечно останется в наших сердцах!

Қонағасы состоится 10 января 2017 года в 19:00 в ресторане «Жулдыз» по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 40 (немного выше ул. Гоголя)

Проводы в последний путь состоятся 11 января 2017 года по адресу: ЖК «Ботанический Сад», д.1 в 09:30 часов утра. В тот же день пройдут поминки в 13:00 в "Доме приемов" по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 44, уг. ул. Фурманова.


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