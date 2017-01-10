Назначен новый глава МВД Кубы
10 января 2017, 11:05
Вице-адмирал Хулио Гандарилья ранее был первым заместителем министра этого ведомства.
Государственный совет Кубы по предложению председателя Госсовета Рауля Кастро назначил вице-адмирала Хулио Сесара Гандарилью новым министром внутренних дел. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение, передает ТАСС.
Гандерилья, который пребывал в должности первого заместителя министра этого ведомства, вступил в должность после кончины в субботу предшественника генерала дивизии Карлоса Фернандеса Гондина из-за осложнений хронического заболевания.
Как указывается в тексте сообщения, вице-адмирал также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).
В министерстве внутренних дел Гандерилья занимал разные посты от рядовых должностей до начальника управления военной контрразведки, которое возглавлял в течение 16 лет.
Фото с сайта turtella.ru
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