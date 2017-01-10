Назначен новый глава МВД Кубы

Государственный совет Кубы по предложению председателя Госсовета Рауля Кастро назначил вице-адмирала Хулио Сесара Гандарилью новым министром внутренних дел. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение,

Гандерилья, который пребывал в должности первого заместителя министра этого ведомства, вступил в должность после кончины в субботу предшественника генерала дивизии Карлоса Фернандеса Гондина из-за осложнений хронического заболевания.





Как указывается в тексте сообщения, вице-адмирал также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).





В министерстве внутренних дел Гандерилья занимал разные посты от рядовых должностей до начальника управления военной контрразведки, которое возглавлял в течение 16 лет.



