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Назначен новый глава МВД Кубы

10 января 2017, 11:05

Вице-адмирал Хулио Гандарилья ранее был первым заместителем министра этого ведомства.


Государственный совет Кубы по предложению председателя Госсовета Рауля Кастро назначил вице-адмирала Хулио Сесара Гандарилью новым министром внутренних дел. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение, передает ТАСС.

Гандерилья, который пребывал в должности первого заместителя министра этого ведомства, вступил в должность после кончины в субботу предшественника генерала дивизии Карлоса Фернандеса Гондина из-за осложнений хронического заболевания.

Как указывается в тексте сообщения, вице-адмирал также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и депутатом Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).

В министерстве внутренних дел Гандерилья занимал разные посты от рядовых должностей до начальника управления военной контрразведки, которое возглавлял в течение 16 лет.

Фото с сайта turtella.ru

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