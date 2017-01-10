Постоянный председатель Казахстана вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН

Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Антониу Гутерришу. Церемония состоялась в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время беседы после церемонии К. Умаров и А. Гутерриш тепло поздравили друг друга со вступлением в полномочия и выразили уверен-ность в дальнейшем укреплении партнерства Казахстана с ООН. Казахстанский дипломат от имени руководства страны выразил поддержку планам нового руководителя Организации по содействию многосторонним усилиям в сфере предотвращения конфликтов, миротворчества, миростроительства и долгосрочного устойчивого развития.

К. Умаров информировал собеседника о казахстанских приоритетах в Совете Безопасности ООН и отметил важность активизации международных усилий при ведущей роли глобальной организации в социально-экономическом развитии стран Центральной Азии и Афганистана.

Генеральный секретарь А. Гутерриш в свою очередь тепло вспомнил свою встречу с Нурсултаном Назарбаевым 23 ноября прошлого года в Астане и дал высокую оценку достижениям Казахстана на международной арене.

Им был отмечен значительный авторитет Казахстана как страны, поддерживающей хорошие тесные отношения практически со всеми странами мира, в том числе со всеми постоянными членами Совета Безопасности. По словам главы ООН, это будет способствовать урегулированию региональных конфликтов и преодолению противоречий по узловым проблемам глобальной безопасности.

А. Гутерриш подчеркнул в этой связи заинтересованность возглавляемой им Организации в дальнейшем расширении политического диалога и практического взаимодействия с Казахстаном.