Питт и Джоли договорились о неразглашении информации о разводе
10 января 2017, 11:07
Ранее Питт подал прошение о сокрытии деталей соглашения об опеке над его детьми с Джоли, также он был намерен добиваться права на временную опеку над детьми.
Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к соглашению по вопросу неразглашения деталей их бракоразводного процесса, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее Питт подал прошение о сокрытии деталей соглашения об опеке над его детьми с Джоли, также он был намерен добиваться права на временную опеку над детьми. Однако судья высшего суда в США Ричард Бердж-младший отклонил запрос актера.
"Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", — говорится в заявлении пары, обнародованном телеканалом.
Отмечается, что в дальнейшем актеры намерены "выступать единым фронтом".
В конце сентября стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.
Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.
Фото © AFP 2016/ Carl Court
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