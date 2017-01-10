Yahoo! переименуют в Altaba
10 января 2017, 11:10
О том, что Verizon покупает Yahoo! за 4,83 млрд долларов стало известно в июле 2016 года.
После завершения сделки по слиянию с телекоммуникационной компанией Verizon президент и главный исполнительный директор интернет-компании Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров, передает телеканал НТВ.
Как сообщает Bloomberg, кроме Мариссы Майер, совет директоров покинут еще пять его членов, включая сооснователя Yahoo! Дэвида Фило.
О том, что Verizon покупает Yahoo! за 4,83 млрд долларов стало известно в июле 2016 года. Сообщается, что сделка состоится в начале 2017-го. Компанию переименуют в Altaba Inc.
Фото с сайта CNews
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