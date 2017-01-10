В Павлодаре после перестрелки объявлен план «Перехват»

В центре Павлодара между неустановленными лицами произошла перестрелка, сообщает Информбюро.

По словам очевидцев, на месте стрельбы на земле лежал мужчина. Инцидент произошёл рядом со зданием городского суда и бизнес-центра. На месте работали криминалисты.

«Опергруппа полицейских взяла на исследование кровь, обнаруженную на земле. По городу объявлен план «Перехват». Проверяются автомашины марки «Lexus» и «BMW», - сообщила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

С уличных камер видеонаблюдения, в объектив которых попадает место происшествия, изъято видео. Проверяются стоянки и парковки внутри дворов.