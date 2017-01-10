 
Ясно
-16°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 75%

Давление: 732 мм рт. ст.

Ветер: южный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.30

10 января 

Курс НБРК

332.85

+ 2.31

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.30

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

332.80

Подробнее
354.00

10 января 

Курс НБРК

352.59

+ 4.73

АЛМАТЫ

Покупка

351.00

Продажа

354.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Павлодаре после перестрелки объявлен план «Перехват»

 

В центре Павлодара между неустановленными лицами произошла перестрелка, сообщает Информбюро.

По словам очевидцев, на месте стрельбы на земле лежал мужчина. Инцидент произошёл рядом со зданием городского суда и бизнес-центра. На месте работали криминалисты.

«Опергруппа полицейских взяла на исследование кровь, обнаруженную на земле. По городу объявлен план «Перехват». Проверяются автомашины марки «Lexus» и «BMW», - сообщила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

С уличных камер видеонаблюдения, в объектив которых попадает место происшествия, изъято видео. Проверяются стоянки и парковки внутри дворов.

 

10 января 2017, 11:09
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код