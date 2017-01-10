Регистрация ИП с нового года проходит в уведомительном порядке

Для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений.

Департамент госдоходов Алматы напоминает, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, сообщает Zakon.kz.





Как поясняется, для государственной регистрации в качестве ИП уполномоченному лицу совместного индивидуального предпринимательства необходимо представить в органы государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.





По информации ДГД, для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.



