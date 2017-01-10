Регистрация ИП с нового года проходит в уведомительном порядке
10 января 2017, 11:14
Для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений.
Департамент госдоходов Алматы напоминает, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, сообщает Zakon.kz.
Как поясняется, для государственной регистрации в качестве ИП уполномоченному лицу совместного индивидуального предпринимательства необходимо представить в органы государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.
По информации ДГД, для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838378-262315258c8407e6bbcafa01851c12e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com