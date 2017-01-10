Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Регистрация ИП с нового года проходит в уведомительном порядке

10 января 2017, 11:14

Для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений.


Департамент госдоходов Алматы напоминает, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, для государственной регистрации в качестве ИП уполномоченному лицу совместного индивидуального предпринимательства необходимо представить в органы государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

По информации ДГД, для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код