Стрельба в Павлодаре произошла из-за места на парковке
10 января 2017, 11:19
Подозреваемого разыскивают.
По сообщению пресс-службы ДВД Павлодарской области, причиной стрельбы в Павлодаре стал конфликт из-за парковки, передает Zakon.kz.
"По факту хулиганских действий, имевших место 9 января текущего года, опрошен потерпевший 33-летний житель города Павлодара. Причиной инцидента стал конфликт из-за парковки автомашин. Ранения, полученные потерпевшим, не опасные для жизни, и характерны ранениям от воздействия шариков травматического оружия", - сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК – хулиганство. Назначен комплекс экспертиз.
На установление и задержание подозреваемого ориентирован личный состав ДВД Павлодарской области и близлежащих регионов.
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